Une échographie heureuse pour Mbappé

Le Kyks n’est pas encore passé par la case maternité. Gêné aux ischio-jambiers de sa cuisse gauche, Kylian Mbappé avait quitté ses partenaires du Real Madrid plus tôt que prévu vendredi soir contre le Betis Seville. Le lendemain, l’attaquant français a passé une échographie de contrôle. Miracle pour la chatte à DD, elle n’a pas révélé de blessure grave selon les informations de L’Équipe.

Une IRM prévue lundi

Pourtant, le club madrilène avait confié à l’AFP qu’il s’agirait d’une « surcharge musculaire aux ischio-jambiers de la jambe gauche » , une blessure assez grave. Suite à ce premier examen, Mbappé devrait finalement bientôt être de retour sur les pelouses. Le crush d’Ester Exposito passera tout de même une IRM ce lundi pour déterminer la nature précise de sa blessure et connaître son éventuelle durée d’indisponibilité. …

MBC pour SOFOOT.com