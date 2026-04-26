Un nouvel absent au Bayern pour affronter le PSG

Les pépins s’enchaînent.

Quelques jours après avoir appris la longue blessure de Serge Gnabry, le Bayern a communiqué ce dimanche sur un nouveau souci physique, qui concerne son latéral gauche Raphaël Guerreiro . Titulaire samedi à Mayence, lors de la remontée dingue des Bavarois, le Portugais s’est blessé à une cuisse et a dû être remplacé par Jamal Musiala en seconde période. Selon le Bayern, il s’agit d’une « déchirure musculaire » qui contraint le joueur de 32 ans à rester l’écart, et ce notamment pour la double confrontation qui se profile face au Paris Saint-Germain.…

AL pour SOFOOT.com