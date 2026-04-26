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Le PSG élimine Nantes
information fournie par So Foot 26/04/2026 à 17:07

Le PSG élimine Nantes

Le PSG élimine Nantes

Décidément, Nantes perd partout. Engagé en demi-finale de la Coupe Gambardella, la génération 2008-2009 des Jaune et Vert, invaincue sur la scène nationale cette saison, a été battu sur le fil par le PSG 3-2 . Comme mercredi dernier en Ligue 1, le club de la capitale dompte les Canaris.

Un but Diagouragag

À 2-2 à quelques minutes de la fin, les deux équipes s’approchaient doucement, mais sûrement d’une séance de tirs aux buts. C’était sans compter sur Toumani Diagouraga, buteur du 3-2 décisif à la 88 e . Le titi parisien a adressé un centre, légèrement dévié par le Nantais Naim Telmoudi, qui a fini sa trajectoire au fond des filets de Yanel Zézé, frère de Nathan, avec l’aide du poteau.…

MBC pour SOFOOT.com

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