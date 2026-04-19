Une délégation américaine attendue lundi à Islamabad pour négocier avec l'Iran - Trump

par Trevor Hunnicutt, Muhammad Al Gebaly et Saad Sayeed

Donald Trump a déclaré dimanche que des représentants américains se rendraient lundi à Islamabad, la capitale du Pakistan, afin de soumettre à la partie iranienne ce que le président américain qualifie de "d'accord très équitable et raisonnable".

Reprenant des menaces déjà brandies au début du mois, il a ajouté que, si Téhéran n'acceptait pas cet accord, l'armée américaine détruirait toutes les centrales électriques du pays et chacun de ses ponts.

"Nous proposons un ACCORD très juste et raisonnable, et j'espère qu'ils l'accepteront car, s'ils ne le font pas, les États-Unis détruiront chaque centrale électrique et chaque pont en Iran", déclare Donald Trump sur les réseaux sociaux.

"FINI DE FAIRE LE GENTIL !"

L'Iran n'a pas encore réagi aux dernières déclarations de Donald Trump, tout en réaffirmant qu'il considérait toujours le blocage de ses ports par la marine américaine comme une violation du cessez-le-feu conclu il y a des 10 jours entre Washington et Téhéran.

Selon l'agence de presse Tasnim, les ministres des Affaires étrangères iranien et pakistanais discutent par téléphone des derniers développements tandis que la chaîne de télévision ABC News rapporte que la délégation américaine sera dirigée par le vice-président J.D. Vance.

Le conflit, qui est entré dans sa huitième semaine, a fait des milliers de morts et provoqué la flambée des prix du pétrole en raison de la fermeture de facto du détroit d'Ormuz, axe essentiel pour l'acheminement de pétrole et de gaz à travers le monde, par Téhéran, en réponse à la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février.

Après une réouverture de 24 heures vendredi, évolution qui avait fait rechuter les cours du brut et bondir les Bourses mondiales, l'Iran a annoncé samedi avoir refermé ce détroit - ouvrant le feu sur des pétroliers indiens - en raison de la poursuite du blocus des ports iraniens par la marine américaine.

"L'Iran a décidé de tirer des coups de feu hier dans le détroit d'Ormuz - une violation totale de notre accord de cessez-le-feu !" ajoute Donald Trump dans son message de dimanche matin.

"Ça, ce n'était pas très gentil".

Avant les déclarations du président américain, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, avait assuré que l'Iran et les États-Unis voulaient tous deux poursuivre les négociations en vue de mettre fin à la guerre.

S'adressant aux journalistes lors d'un forum diplomatique organisé en Turquie, Hakan Fidan avait ajouté que le cessez-le-feu de 15 jours conclu entre les deux pays, qui doit expirer dans quelques jours, devrait être prolongé.

(Version française Benoit Van Overstraeten)