Une défense remaniée pour l’OM face à l’Union Saint-Gilloise ?
De Zerbi brouille les pistes.
Ce mardi, l’Olympique de Marseille se déplace en Belgique pour affronter l’Union Saint-Gilloise , pour le compte de la sixième journée de Ligue des champions. Après son succès face à Newcastle (2-1), l’OM pourrait s’installer confortablement dans le top 24 en cas de nouvelle victoire.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
