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« Une décision historique » : l’UNFP obtient une victoire juridique importante contre la France concernant le calendrier infernal imposés aux joueurs
information fournie par So Foot 13/05/2026 à 20:02

« Une décision historique » : l’UNFP obtient une victoire juridique importante contre la France concernant le calendrier infernal imposés aux joueurs

« Une décision historique » : l’UNFP obtient une victoire juridique importante contre la France concernant le calendrier infernal imposés aux joueurs

Deux jours après les Trophées UNFP, voilà que le champagne est de nouveau de sortie ! Ce mercredi, l’UNFP, le syndicat des joueurs français, a annoncé que sa plainte contre la France concernant les conditions de travail des footballeurs professionnels avait été jugée recevable par le Comité européen des droits sociaux (CEDS). Il s’agit d’une première dans le sport professionnel européen.

Depuis plusieurs mois, le syndicat a engagé des procédures juridiques pour dénoncer l’enchaînement infernal des matchs . La plainte souligne la multiplication des compétitions, qui entraînent davantage de rencontres et, par conséquent, une dégradation des conditions de travail des joueurs.…

FL pour SOFOOT.com

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