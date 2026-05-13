Un beau succès qui ne sert à rien : Strasbourg s'impose à Brest

Un beau succès qui ne sert à rien : Strasbourg s'impose à Brest

Brest 1-2 Strasbourg

Buts : Ajorque (13 e ) pour les Ti’ Zefs // Barco (9 e ) et Nanasi (20 e ) pour le Racing

Qui a dit que c’était déjà les vacances ? Alors que le Stade brestois et Strasbourg n’ont plus rien à jouer cette saison, les spectateurs du Stade Francis-le-Blé ont tout de même eu droit à une rencontre particulièrement animée, conclue par une victoire des Alsaciens (1-2), ce mercredi lors du match en retard de la 29 e journée de Ligue 1.…

FL pour SOFOOT.com