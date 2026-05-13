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Un match de Ligue 1 bientôt diffusé gratuitement chaque week-end ?
information fournie par So Foot 13/05/2026 à 20:37

Un match de Ligue 1 bientôt diffusé gratuitement chaque week-end ?

Un match de Ligue 1 bientôt diffusé gratuitement chaque week-end ?

Ce mercredi, la commission des affaires culturelles et de l’éducation a adopté un amendement visant à rendre obligatoire la diffusion en clair d’un match de Ligue 1 chaque week-end . La mesure est toutefois loin d’être actée, puisqu’elle doit encore être examinée puis votée par l’Assemblée nationale. D’ici là, les chaînes de télévision tenteront forcément de faire valoir leurs arguments pour défendre leurs intérêts économiques et préserver la valeur de leurs droits de diffusion.

« La multiplication du nombre de diffuseurs des différentes compétitions sportives, et ainsi la multiplication des abonnements payants, éloignent fortement les spectateurs des événements sportifs et incitent au développement du piratage », expliquent les députés à l’origine de l’amendement. « Pour permettre l’accès à ces compétitions professionnelles au plus grand nombre, il conviendrait de prévoir, à chaque commercialisation des droits d’exploitation télévisuelle, un lot dédié à la diffusion en clair d’un match par semaine. La diffusion d’un match de Ligue 1 en clair chaque week-end participerait de manière indéniable à l’exposition du football national. »…

FL pour SOFOOT.com

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