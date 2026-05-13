Arrêt du match entre Bastia et Le Mans : les Manceaux officiellement promus en Ligue 1
Seize ans plus tard, le Le Mans retrouve la Ligue 1 ! Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a officialisé la victoire des Manceaux face à Bastia, validant le score acquis sur le terrain samedi soir (0-2). La rencontre avait été définitivement interrompue à quelques secondes du coup de sifflet final après l’usage et les jets d’engins pyrotechniques, alors que les Sang et Or menaient 0-2.
Seize ans plus tard, @LEMANSFC retrouve officiellement l’élite du football français 🎉 pic.twitter.com/vRUR8JTWJQ…
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