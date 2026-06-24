Une Croatie hésitante élimine le Panama

Sans maîtriser son sujet, la Croatie a pris le dessus sur le Panama (0-1) et l'élimine de ce Mondial 2026. Dans un groupe où l'Angleterre reste en tête, les hommes de Zlatko Dalić se relancent, mais n'ont pas réglé tous leurs problèmes, bien au contraire.

Panama 0-1 Croatie

But : Budimir (54 e )

Il fallait prendre du café, beaucoup de café, pour tenir éveillé durant le premier acte de ce Panama-Croatie. On ne sait pas si les Européens ont une autre spécialité avec de telles vertus, mais ils n’ont pas participé à l’emballement de la rencontre. Pis, les hommes de Zlatko Dalić ont paru très empruntés au moment de fêter la 200 e sélection de Luka Modrić.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com