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Gros coup dur pour Edouard Mendy et le Sénégal
information fournie par So Foot 24/06/2026 à 03:30

Gros coup dur pour Edouard Mendy et le Sénégal

Gros coup dur pour Edouard Mendy et le Sénégal

La tuile. Alors que le Sénégal est loin d’être qualifié pour les 16 es de finale du Mondial 2026, après deux défaites inaugurales contre la France et la Norvège, voilà qu’il se retrouve sans son gardien et taulier, Edouard Mendy. Le portier aux 59 sélections est sorti sur blessure face aux Scandinaves , dans la nuit de lundi à mardi, et ne sera pas rétabli pour le match fatidique contre l’Irak lors de la dernière journée du groupe I, vendredi.

Mory Diaw préféré à Yehvann Diouf ?

Dans un communiqué publié dans la soirée de mardi, la Fédé sénégalaise a fait état d’une « blessure au genou gauche », ajoutant que « des examens médicaux complémentaires sont en cours afin d’évaluer avec précision la nature de sa blessure et de déterminer la suite de sa participation à la compétition » .…

EL pour SOFOOT.com

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