Thomas Tuchel : « Il faut être deux pour danser le tango »

Pas mécontent non plus.

Présent en conférence de presse après le nul barbant de l’Angleterre face au Ghana, Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais, s’est d’abord livré à un constat d’impuissance : « On a essayé de percer la défense serrée du Ghana, mais ils ont défendu avec beaucoup détermination et de discipline. C’est une des performances défensives les plus physiques que j’ai pu voir, ils courent vite, sont forts dans les contacts, difficiles à déborder en un contre un… On aurait eu besoin d’un tir contré ou d’une erreur de leur part mais ils n’ont pas commis cette erreur. Je pense, et je le redis : on joue dans l’un des groupes les plus difficiles de ce Mondial. » …

TD, au Gillette Stadium de East Foxborough pour SOFOOT.com