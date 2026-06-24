Emballante, la Colombie file en seizièmes

Malgré une victoire sur la plus petit des marges, la Colombie a largement dominé la République démocratique du Congo (1-0) et confirme son brillant début de compétition. Avant de retrouver le Portugal durant la troisième journée, elle est déjà assurée de se hisser en seizièmes.

Colombie 1-0 RD Congo

But : Muñoz (76 e )

Après deux matchs soporifiques, entre l’Angleterre et le Ghana puis entre le Panama et la Croatie, il fallait avoir le cran de rester éveillé pour cette quatrième rencontre de la nuit et dernière de la deuxième journée de ce Mondial. Les courageux ont eu raison puisque la Colombie et la République démocratique du Congo ont livré un duel survitaminé.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com