Une crise "comparable aux subprimes" : Paris exhorte Bruxelles à secourir l'industrie lourde européenne comme elle a sauvé les banques

Le ministère de l'Industrie craint que le plan de soutien européen qui doit être présenté dans la semaine ne réponde pas à l'urgence de la crise de l'acier et de la chimie.

( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Pendant que hauts-fourneaux et vapo-craqueurs ferment les uns après les autres, la France a exprimé ses inquiétudes quant à l'inaction de la Commission européenne pour défendre les industries sidérurgique et chimique du Vieux continent. Le ministre de l'Industrie Marc Ferracci réunira lundi 7 juillet par visioconférence ses homologues de plusieurs pays européens membres de la jeune "alliance de l'industrie lourde", a indiqué vendredi le ministère, basé à Bercy à Paris. Il souhaite "faire pression" sur Bruxelles qui doit annoncer dans la semaine un plan de soutien pour la chimie. Bercy craint qu'il ne soit qu'un "catalogue de réflexions à lancer", alors que le secteur a besoin de "mesures immédiates", selon la même source.

"Mesures immédiates" de sauvetage

"L'industrie chimique vit une crise existentielle comparable à ce qu'a pu être la crise des subprimes pour l'industrie financière. Le jour de la faillite de Lehman Brothers, on n'a pas fait un plan d'action en disant qu'on se donnait un an pour adopter des mesures de correction, on a pris des mesures immédiates: on a besoin de la même réactivité pour l'industrie que celle qu'on a eue pour sauver les banques", a souligné un responsable du ministère de l'Economie et de l'Industrie vendredi à la presse.

La France souhaite notamment la mise en place d'aides d'Etat pour la modernisation de l'industrie chimique en Europe. Idem pour l'acier, Paris critique l'absence de toute concrétisation des mesures de protection annoncées par la Commission en mars, alors que le pays craint pour l'avenir des investissements du numéro deux mondial ArcelorMittal sur le territoire hexagonal, et plus généralement pour le maintien de la fabrication d'acier en Europe.

Les sidérurgistes européens ont en effet mis en suspens les milliards d'investissements qu'ils avaient envisagés pour décarboner leur production d'acier: ils sont confrontés depuis 2022 à un prix de l'énergie trop élevé et à un mur de concurrence internationale à prix bas, en raison notamment de "surcapacités chinoises systématiques liées à un surinvestissement et une allocation réglementée de l'épargne en Chine", selon Bercy.

Le plan européen devrait prévoir une limitation des importations d'acier détaxé en Europe, mais Bercy s'inquiète de tout manque de concrétisation de cette intention. "Cinq haut fourneaux ont fermé en Europe depuis le début de l'année et autant de vapo-craqueurs, l'élément de base de la chimie", a souligné Bercy.