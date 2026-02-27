Une candidat à la mairie de Marseille veut une finale de Ligue des champions au Vélodrome

Ramenez la coupe à la maison. Martine Vassal, candidate représentant la droite et le centre, promet de proposer que Marseille accueille la finale de la Ligue des champions en 2030 ou 2031 .

Une finale à 90 millions d’euros

Une finale au Vélodrome serait une première pour la ville. Dans un clip vidéo, la candidate s’enthousiasme : « Entre cet été et 2027, l’UEFA va lancer le processus de sélection de la ville hôte des finales de la Ligue des champions de 2030 et 2031. Marseille doit être candidate et en a la possibilité […] Une finale de C1, c’est 90 millions d’euros directement injectés dans notre économie en trois jours. C’est 400 millions de téléspectateurs en moyenne. C’est un truc fantastique. » …

