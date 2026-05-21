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Une belle réduction pour les New-Yorkais à la Coupe du monde
information fournie par So Foot 21/05/2026 à 17:56

Une belle réduction pour les New-Yorkais à la Coupe du monde

Une belle réduction pour les New-Yorkais à la Coupe du monde

Zohran Mamdani ne pense pas seulement à Marouane Chamakh. Le maire de New-York a aussi une pensée pour ses habitants, et plus particulièrement ceux qui souhaiteraient assister à un match de la Coupe du monde sans être obligés de vendre un rein. Face au prix exorbitant des billets, Mamdani a annoncé ce jeudi la mise en place d’une loterie où les New-Yorkais pourraient avoir la possibilité d’obtenir des places à 50 dollars . Ces billets concerneront tous les matchs au MetLife Stadium, à l’exception de la finale, et incluront le transport en bus, ce qui est loin d’être un détail.

1,000 World Cup tickets. $50 each. All for New Yorkers. We fought hard to make the people’s game available to the people — and won. Let the summer of soccer begin. pic.twitter.com/CakNsxtF6b…

OC pour SOFOOT.com

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