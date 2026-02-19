 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pour Sébastien Pocognoli, la fin de saison de Monaco se jouera au mental
information fournie par So Foot 19/02/2026 à 18:26

Pour Sébastien Pocognoli, la fin de saison de Monaco se jouera au mental

Pour Sébastien Pocognoli, la fin de saison de Monaco se jouera au mental

Beaucoup de flottement, mais pas de doute. Après le barrage aller aussi encourageant que frustrant contre le PSG et avant le déplacement de Monaco à Lens ce samedi, Sébastien Pocognoli a listé plusieurs incertitudes concernant ses joueurs disponibles .

Si l’absence de Christian Mawissa est confirmée, le coach belge a émis plus de doutes concernant certains cadres de son effectif. « Maghnes (Akliouche) , toujours en raison de son mauvais mouvement contre Nantes et Denis (Zakaria), avec l’enchaînement des matchs et son historique de blessures, sont incertains pour le match, précise-t-il. On verra ce qu’il en est après la séance de demain, mais il faut qu’on fasse attention. Ansu (Fati) sera lui potentiellement de retour, mais il doit aussi se tester.  »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une bataille navale pour les 100 ans du FC Lorient
    Une bataille navale pour les 100 ans du FC Lorient
    information fournie par So Foot 19.02.2026 18:46 

    Hissez haut, matelots. Le 2 avril prochain, le FC Lorient va souffler sa centième bougie. Et pour fêter cela, le club organise une gigantesque parade nautique avec plus de 100 navires aux couleurs des Merlus. ⚓️ 𝟏𝟎𝟎 𝐀𝐍𝐒 - 𝟏𝟎𝟎 𝐁𝐀𝐓𝐄𝐀𝐔𝐗 🗓️ Jeudi 2 avril / 17h30 📍 ... Lire la suite

  • Plus d’une centaine de matchs reportés dans l’Aude à cause des intempéries
    Plus d’une centaine de matchs reportés dans l’Aude à cause des intempéries
    information fournie par So Foot 19.02.2026 18:23 

    Ôde à l’eau. Entre le passage des tempêtes Nils et Pedro, c’est peu dire que le département de l’Aude a pris un sacré coup sur la caboche. Depuis un mois, ce ne sont pas moins de 130 matchs qui ont été reportés à l’échelle du district, un record ! A en croire le ... Lire la suite

  • Deux cadres du FC Barcelone de retour à l’entraînement collectif
    Deux cadres du FC Barcelone de retour à l’entraînement collectif
    information fournie par So Foot 19.02.2026 18:00 

    Un rayon de soleil pour Flick. Selon le quotidien espagnol Marca , Pedri et Marcus Rashford ont tous deux repris ce jeudi l’entraînement collectif du FC Barcelone. Le milieu espagnol était absent depuis le match de Ligue des champions du 21 janvier contre le Slavia ... Lire la suite

  • Bukayo Saka prolonge avec Arsenal
    Bukayo Saka prolonge avec Arsenal
    information fournie par So Foot 19.02.2026 17:52 

    La Saka continue. Comme pressenti depuis plusieurs jours, Bukayo Saka prolonge à Arsenal jusqu’en 2031 . Le club londonien a présenté la nouvelle via un communiqué et ses réseaux sociaux. L’ailier anglais de 24 ans, chipé en formation à Watford en 2008, continuera ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank