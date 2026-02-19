Pour Sébastien Pocognoli, la fin de saison de Monaco se jouera au mental

Beaucoup de flottement, mais pas de doute. Après le barrage aller aussi encourageant que frustrant contre le PSG et avant le déplacement de Monaco à Lens ce samedi, Sébastien Pocognoli a listé plusieurs incertitudes concernant ses joueurs disponibles .

Si l’absence de Christian Mawissa est confirmée, le coach belge a émis plus de doutes concernant certains cadres de son effectif. « Maghnes (Akliouche) , toujours en raison de son mauvais mouvement contre Nantes et Denis (Zakaria), avec l’enchaînement des matchs et son historique de blessures, sont incertains pour le match, précise-t-il. On verra ce qu’il en est après la séance de demain, mais il faut qu’on fasse attention. Ansu (Fati) sera lui potentiellement de retour, mais il doit aussi se tester. » …

SW pour SOFOOT.com