Plus d’une centaine de matchs reportés dans l’Aude à cause des intempéries
information fournie par So Foot 19/02/2026 à 18:23

Ôde à l’eau. Entre le passage des tempêtes Nils et Pedro, c’est peu dire que le département de l’Aude a pris un sacré coup sur la caboche. Depuis un mois, ce ne sont pas moins de 130 matchs qui ont été reportés à l’échelle du district, un record !

A en croire le quotidien La Dépêche , il ne faut pas chercher très loin pour comprendre les raisons de cette accumulation. Le département ne dispose que de deux terrains synthétiques , l’un à Bram et l’autre à Carcassonne. De plus, dans la préfecture, la municipalité a pris un arrêté pour interdire l’accès aux gazons traditionnels, inondés et impraticables selon le maire, rapporte France 3. Pas de quoi arranger les affaires des 11 000 licenciés audois (et à l’œil).…

JD pour SOFOOT.com

