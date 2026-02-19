Bukayo Saka prolonge avec Arsenal

La Saka continue. Comme pressenti depuis plusieurs jours, Bukayo Saka prolonge à Arsenal jusqu’en 2031 . Le club londonien a présenté la nouvelle via un communiqué et ses réseaux sociaux. L’ailier anglais de 24 ans, chipé en formation à Watford en 2008, continuera d’apporter son talent aux Gunners malgré deux dernières saisons plus délicates. Après avoir prolongé William Saliba, Gabriel Magalhães, Ethan Nwaneri et Myles Lewis-Skelly, le message est clair : place à un projet de jeu durable, et gagnant.

Bukayo is one of us. We’re delighted to announce that Bukayo Saka has signed a new contract with The Arsenal 🙌 pic.twitter.com/LWWEbHRWw5…

SW pour SOFOOT.com