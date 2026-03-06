Le Real s'impose au bout du temps additionnel face au Celta et se relance dans la course au titre

Celta de Vigo 1-2 Real Madrid

Buts : Iglesias (25 e ) pour les Celestes // Tchouaméni (11 e ), Valverde (90 e +4) pour les Merengues

Alors peut être. Le Real Madrid devait retrouver le goût de la victoire en Liga pour relancer la course au titre après deux défaites consécutives. C’est chose faite face au Celta de Vigo, trois points arrachés au bout du temps additionnel de la rencontre, de quoi engranger de la confiance avant de défier Manchester City en 8 es de finale aller de la Ligue des champions.…

LB pour SOFOOT.com