Une banderole de soutien à Achraf Hakimi aperçue dans les tribunes du Parc
La honte. Renvoyé en procès pour viol bien que toujours présumé innocent, Achraf Hakimi peut apparemment compter sur le soutien d’une partie des supporters du Parc des Princes . Avant même le jugement définitif du latéral parisien, certains supporters du virage Auteuil auraient sans doute déjà choisi de le considérer innocent.
…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer