Le climat se réchauffe, les Français achètent toujours plus de piscines

Environ 3,7 millions de foyers français sont équipés de piscines malgré le défi croissant de la sécheresse ( AFP / GERARD JULIEN )

Environ 3,7 millions de foyers français sont équipés de piscines malgré le défi croissant de la sécheresse, un chiffre en hausse porté par un besoin de supporter des épisodes caniculaires plus intenses et plus précoces, selon une étude.

Avec l'installation de 90.600 nouveaux bassins à usage familial en 2025, la France maintient sa pole position européenne de pays au plus grand parc de piscines privées pour particuliers, précise la Fédération des professionnels de la piscine et du spa (FPP) dans ce rapport diffusé en mai.

"On est dans une région qui est chaude, c'est agréable d'avoir une piscine", a témoigné auprès de l'AFP Philippe Laverne, depuis une commune de la métropole de Bordeaux, capitale de la Gironde, un des départements récemment en vigilance orange canicule.

Selon Météo-France, les températures de cette semaine étaient supérieures de 10 à 15 degrés aux normales de saison et jusqu'à 37,8°C ont été relevés en Charente jeudi, un record historique pour un mois de mai.

- "On la couvre" -

Au premier abord, cette situation fait donc de la piscine une solution idéale pour abaisser sa température corporelle. Pourtant, M. Laverne, comme d'autres propriétaires de bassins à usage familial, est confronté à des arrêtés préfectoraux interdisant le remplissage de bassins privés pour cause de tension hydrique.

Pour la directrice du Centre d'information sur l'eau (Cieau) Nathalie Davoisne, "sur le problème du changement climatique, on voit qu'il ne s'agit pas de stigmatiser un usage en particulier", a-t-elle affirmé à l'AFP. Il s'agit plutôt de relever que les pratiques s'inscrivent dans "un contexte local", a-t-elle poursuivi.

Malgré une amélioration de la qualité de l'eau, la ressource hydrique renouvelable a diminué de 14% entre 1990-2001 et 2002-2023 en France, selon un bilan environnemental du Service des données et études statistiques (SDES) publié vendredi.

Chez Françoise Ducarme, en Isère, la piscine "on la couvre pour qu'il n'y ait pas trop d'évaporation, et on ne change pas l'eau" entièrement, a-t-elle assuré à l'AFP.

Ne jamais vider son bassin, utiliser une couverture ou un abri pour empêcher jusqu'à 90% de l'eau de s'échapper, limiter les lavages de filtres... La Fédération des professionnels de la piscine et du spa observe que les foyers français optent davantage pour des bassins peu profonds et adoptent des comportements plus responsables.

Marie-Agnès Samson, propriétaire d'une piscine familiale et gérante d'un camping dans la Manche, a affirmé à l'AFP tirer profit des précipitations locales pour stocker jusqu'à "6.000 litres" d'eau de pluie, réutilisés ensuite pour arroser le jardin. "Il y a des nouveaux systèmes maintenant où on pourrait prendre de l'eau de pluie pour la remise à niveau, mais il faut avoir une pompe un peu particulière", confie-t-elle, en recherche d'une solution.

- Fléaux invisibles -

D'autres attentions et gestes quotidiens applicables par tous permettent une économie d'eau face à des fléaux parfois invisibles.

En effet, les pertes les plus dévastatrices sont "les fuites", alerte Nathalie Davoisne, directrice du Cieau, interrogée par l'AFP. "Une chasse d'eau" ou "un robinet qui goûte", peuvent représenter "jusqu'à 20%" de la consommation d'eau d'un foyer, illustre-t-elle.

Selon les derniers chiffres de l'observatoire des services publics d'eau et d'assainissement Sispea, la consommation quotidienne d'eau potable par foyer stagne en moyenne entre 143 et 150 litres depuis 2009. Et près de 86% des Français se sont dits attentifs aux quantités d'eau consommées, indique une récente étude du Cieau.

"La consommation d'une piscine, elle, est de 7m3 par an. Cela ne représente que 0,08% de l'utilisation totale de l'eau en France", plaide la Fédération des professionnels de la piscine et du spa.

"Je pense qu'un bon arbre qui fait de l'ombre à la place de la piscine, ça m'irait très bien aussi", avoue le Girondin Philippe Laverne, soulignant le défi d'une gestion rendue chaque année plus complexe par la hausse des températures.