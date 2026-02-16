Des joueurs et clubs palestiniens attaquent la FIFA et l'UEFA pour leur « complicité » avec Israël

Le football n’échappe pas à la guerre. D’après les informations de Politis , seize propriétaires terriens, joueurs et clubs de football palestiniens ont porté plainte devant la Cour pénale internationale (CPI) . Cette dernière vise les présidents de la FIFA (Gianni Infantino) et de l’UEFA (Aleksander Čeferin) , accusés de « complicité de crime de guerre et de crime contre l’humanité » devant la colonisation des stades par l’État d’Israël. Onze clubs sont aujourd’hui installés dans des colonies illégales en Cisjordanie, toujours selon Politis.

« Depuis quinze ans, la fédération palestinienne demande simplement à la FIFA d’appliquer ses propres statuts et d’exclure les clubs des colonies de ses structures, car ils constituent une grave violation des droits humains palestiniens » , dénonce Jill Thomson, porte-parole de l’ONG Scottish Sport for Palestine auprès de Politis . Les statuts des deux organisations interdisent en effet à une Fédération de disputer des matchs sur le territoire d’une autre sans son accord.…

TB pour SOFOOT.com