Une bâche en soutien au peuple palestinien déployée au Vélodrome

À l’image d’Auteuil la saison dernière, le virage nord du Vélodrome a tenu à afficher son soutien au peuple palestinien pendant la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris FC. Une bâche a ainsi été déployée juste avant la reprise de la seconde mi-temps dans la section des MTP.

La bâche déployée à la mi-temps par le groupe MTP avec la banderole "Stop génocide : Libérez le peuple palestinien" pic.twitter.com/Ym3PlfyK8L…

TB, avec LB, au stade Vélodrome pour SOFOOT.com