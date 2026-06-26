Ousmane Dembélé réagit à son triplé ... sans sourire

Et Ousmane homme du match ! Auteur d’un triplé en première mi-temps, Ousmane Dembélé a régalé sur la pelouse du Gillette stadium de Foxborough pour offrir la victoire à la France face à la Norvège. Pourtant, Dembouz ne s’est pas présenté avec un grand sourire au micro de M6 : « On reste concentré » , a-t-il déclaré au coup de sifflet final la tête blasée.

« On veut gagner tous les matchs »

Avant de filer à la douche, le Ballon d’or a salué l’importance de cette victoire , synonyme de la première place de ce groupe, avant le seizième de finale prévu mardi à 23 h : « On veut gagner tous les matchs et rester concentré parce ce qu’il arrive va être encore plus important. » …

MBC pour SOFOOT.com