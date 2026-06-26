Le Sénégal cartonne l'Irak et peut croire à la qualif

Le Sénégal cartonne l'Irak et peut croire à la qualif

Après une première période très inquiétante malgré l’ouverture du score et l’expulsion rapide de Sulaka, le Sénégal a fini par dérouler contre l’Irak (5-0). Portés par un gros second acte et les entrées gagnantes de Pape Gueye et Iliman Ndiaye, les Lions de la Teranga se replacent dans la course aux seizièmes.

Sénégal 5-0 Irak

Buts : H. Diarra (4 e ), I. Sarr (56 e ), P. Gueye (59 e , 72 e ) et I. Ndiaye (82 e ) pour les Lions de la Teranga

Expulsion : Sulaka (13 e ) côté Irak …

Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com