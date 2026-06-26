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Guy Stéphan annonce la date de retour de Didier Deschamps
information fournie par So Foot 26/06/2026 à 23:29

Guy Stéphan annonce la date de retour de Didier Deschamps

Guy Stéphan annonce la date de retour de Didier Deschamps

Le retour du Jedi . Quelques minutes après la victoire de l’équipe de France contre la Norvège, Guy Stéphan a annoncé la date du retour de Didier Deschamps, absent pour ce dernier match de poule suite au décès de sa maman. « Didier va nous rejoindre demain et on a hâte de le revoir » , a confirmé l’entraîneur adjoint du double D chez M6.

« On a senti beaucoup de plaisir dans le jeu.  »

Entraîneur principal le temps d’un soir pour ce choc contre la Norvège, Guy Stéphan en a aussi profité pour analyser cette troisième victoire en trois matchs : « Sur le match, on a fait ce qu’il fallait. On a senti beaucoup de plaisir dans le jeu. On en a marqué quatre, Ousmane a mis un triplé, Désiré Doué a inscrit le premier but de la tête de sa carrière .Il y a aussi eu des moments où on était moins bien, il va falloir gommer ça. »

MBC pour SOFOOT.com

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