Une autre légende aurait boudé l'Italie

Enfin un Sauveur ! Les recherches de la Fédération italienne pour trouver un nouveau sélectionneur seraient sur le point d’aboutir. Selon La Repubblica , un accord aurait été trouvé avec Andrea Pirlo pour prendre les rênes de la Nazionale . L’ancien milieu de terrain, actuellement entraîneur aux Emirats, devrait ainsi prochainement parapher un contrat de quatre ans, soit jusqu’à la prochaine Coupe du monde (2030). Une bonne nouvelle pour le tout nouveau directeur technique Paolo Maldini et son conseiller, Leonardo.

Motta avait également refusé

La liste des candidats n’était pas bien longue, à l’inverse de celle des entraîneurs sondés pour récupérer le job. Pep Guardiola et Gianluigi Buffon ont notamment refusé. Ainsi que Thiago Motta ? C’est ce qu’affirme le Corriere dello Sport , nouvelle preuve du peu d’attrait pour un poste particulièrement exposé dans un tel contexte.…

TB pour SOFOOT.com