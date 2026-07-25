Monaco n'est pas encore prêt
Il reste encore du travail. Monaco poursuivait sa préparation ce samedi, avec un deuxième match amical programmé face au Sporting CP. Une semaine après s’être amusée face à Saint-Priest (N1), l’ASM aura été nettement moins à la fête face au club portugais. Face à un adversaire qui reprendra la compétition dès le début du mois d’août, le club du Rocher a peiné tout au long de la partie, s’inclinant finalement logiquement (2-0) .
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