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Une ancienne star de tennis en huitième division autrichienne
information fournie par So Foot 25/07/2026 à 21:34
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Une ancienne star de tennis en huitième division autrichienne

Une ancienne star de tennis en huitième division autrichienne

La recrue de l’été. Dominic Thiem et le football, c’est une longue histoire . Retiré des courts de tennis depuis 2024, le vainqueur de l’US Open 2020 évoluait ces derniers temps au sein du club de sa ville natale, Lichtenwörth. Le voici désormais joueur du Badener AC, club de huitième division autrichienne.

Après avoir disputé une dizaine de match officiels la saison passée (et marqué un but), Thiem se lance donc un nouveau (modeste) défi. « On a entendu dire que c’était un bon joueur de football . Chez nous, tout le monde devra se battre pour avoir sa place de titulaire » , a toutefois prévenu le coach, Sergej Petrovic, dans des propos rapportés par le media local Nön . Le bonhomme de 32 ans a donc encore un bout de chemin à faire avant de terminer meilleur buteur de « 2. Klasse Triestingtal ».…

TB pour SOFOOT.com

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