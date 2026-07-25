Un ancien parisien débarque à Majorque
Descente d’un étage. Parti du PSG l’été dernier pour se relancer du côté de Villarreal, Arnau Tenas n’aura pas fait long feu chez le sous-marin jaune . Titulaire une partie de la saison dernière, le champion olympique 2024 n’a visiblement pas convaincu le troisième du dernier championnat espagnol de le conserver. Direction donc la deuxième division espagnole et Majorque , où il est prêté pour un an.
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