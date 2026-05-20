Une autorité de régulation américaine intente une action en justice pour bloquer l'interdiction des marchés de prédiction

par Nate Raymond

La Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) a déposé mardi une plainte visant à empêcher le Minnesota d'appliquer une loi récemment promulguée qui fait de cet État le premier du pays à interdire purement et simplement les marchés de prédiction tels que ceux gérés par Kalshi et Polymarket.

L'autorité fédérale de régulation a déposé cette plainte au lendemain de la signature par le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, d'une mesure qui, à compter du 1er août, érige en infraction pénale l'exploitation, l'hébergement ou la promotion d'un marché de prédiction dans l'État.

Ces plateformes, qui permettent aux utilisateurs de tirer profit de prédictions sur des événements tels que les sports et les élections, sont au cœur d'une bataille concernant le pouvoir des régulateurs des jeux d'argent des États à contrôler le secteur des marchés de prédiction, qui pèse plusieurs milliards de dollars.

Kalshi, dont la valorisation s'élevait à 22 milliards de dollars lors d'un récent tour de table, est notamment engagée dans une série de procès contre des États qui l'accusent de gérer une activité de paris illégale et sans licence permettant à des adultes de moins de 21 ans de jouer.

Sous l'administration du président Donald Trump , la CFTC a partagé la position des entreprises selon laquelle les contrats sur événements que les utilisateurs peuvent négocier sur leurs marchés de prédiction relèvent exclusivement de la compétence de l'agence en matière de réglementation des “swaps”, un type de contrat dérivé.

Dans la plainte déposée mardi, la CFTC a fait valoir que la nouvelle loi du Minnesota violait la Constitution américaine en criminalisant au niveau de l'État l'exploitation de marchés de produits dérivés régis par la loi fédérale.

“Cette loi du Minnesota transforme du jour au lendemain les opérateurs et les participants légitimes aux marchés de prédiction en criminels”, a déclaré Michael Selig, président de la CFTC, dans un communiqué.

Le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, un démocrate, a déclaré dans un communiqué que son bureau examinait la plainte et qu'il y répondrait devant les tribunaux. Il s'est dit préoccupé par les dangers que représentent les marchés de prédiction pour les habitants du Minnesota.

“Les marchés de prédiction sont conçus pour créer une dépendance et s'attaquent en particulier aux jeunes et aux personnes à faibles revenus”, a déclaré M. Ellison. “Ils contribuent à enrichir les ultra-riches et à appauvrir le reste d'entre nous.”

Un porte-parole de Polymarket a déclaré dans un communiqué que l'affaire portée par la CFTC démontrait à quel point la loi du Minnesota “va à l'encontre du cadre établi par le gouvernement fédéral pour réglementer les marchés de prédiction”.

La porte-parole de Kalshi, Elisabeth Diana, a déclaré: “Outre le fait que cette interdiction est inapplicable, c'est également une très mauvaise idée pour les citoyens du Minnesota, car elle réduit la concurrence et pousse l'activité vers l'étranger.”

La CFTC a intenté des poursuites contre plusieurs autres États afin de les empêcher de prendre des mesures coercitives à l'encontre des opérateurs de marchés prédictifs. Elle a récemment obtenu une décision de justice empêchant l'Arizona de poursuivre une affaire pénale contre Kalshi, une société basée à New York.

Le Nevada est le seul État à avoir obtenu une interdiction effective et exécutoire à l'encontre de Kalshi. La plus haute juridiction du Massachusetts examine actuellement s'il convient de maintenir une injonction actuellement suspendue dans cet État, qui interdirait à Kalshi de proposer des contrats sur des événements sportifs.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires de Kalshi et Polymarket aux paragraphes 10 et 11)