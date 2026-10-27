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Une audience record enregistrée pour la cérémonie du Ballon d’or
information fournie par So Foot 27/10/2026 à 15:51

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Une audience record enregistrée pour la cérémonie du Ballon d’or

Une audience record enregistrée pour la cérémonie du Ballon d’or

Les lundis au soleil. La Chaine L’Équipe s’est félicitée de l’audience « historique » de la cérémonie du Ballon d’or diffusée lundi soir sur ses antennes et qui a vu, au terme d’une soirée interminable, Harry Kane remporter la récompense individuelle suprême. 2,2 millions de personnes en moyenne étaient suspendues aux lèvres de Thierry Henry et de Kate Scott avec un pic à 3,1 millions au moment où Ronaldo a bafouillé le nom de l’attaquant anglais. La chaîne se base sur les données de Médiamétrie pour vanter cette belle audience.

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