 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le tonton de Yamal en colère
information fournie par So Foot 27/10/2026 à 15:38

Ajouter Boursorama à vos sources

Le tonton de Yamal en colère

Le tonton de Yamal en colère

Tonton grincheux. Lamine Yamal faisait partie des grands favoris à la victoire au Ballon d’or. Il a finalement terminé à la troisième place, derrière Kylian Mbappé et le winner Harry Kane. Pour l’occasion, le jeune espagnol avait ramené une bonne partie de sa famille à la cérémonie. Pas de chance, il ne repart qu’avec le trophée Kopa. Une très maigre consolation qui n’a pas plu à l’oncle de Yamal, Abdul, qui n’était pourtant pas du voyage à Londres. Il devait déjà se voir en photo avec le Ballon d’or du neveu.

Embed x.com…

LP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank