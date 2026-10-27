Le tonton de Yamal en colère

Tonton grincheux. Lamine Yamal faisait partie des grands favoris à la victoire au Ballon d’or. Il a finalement terminé à la troisième place, derrière Kylian Mbappé et le winner Harry Kane. Pour l’occasion, le jeune espagnol avait ramené une bonne partie de sa famille à la cérémonie. Pas de chance, il ne repart qu’avec le trophée Kopa. Une très maigre consolation qui n’a pas plu à l’oncle de Yamal, Abdul, qui n’était pourtant pas du voyage à Londres. Il devait déjà se voir en photo avec le Ballon d’or du neveu.

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LP pour SOFOOT.com