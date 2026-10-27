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Michael Carrick a un peu de rab à la tête de Manchester United
information fournie par So Foot 27/10/2026 à 15:42

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Michael Carrick a un peu de rab à la tête de Manchester United

Michael Carrick a un peu de rab à la tête de Manchester United

Ça passe Carrick-rac. L’entraîneur de Manchester United a vu sa position être particulièrement fragilisée après le nouveau naufrage des Red Devils à domicile face à Bournemouth (0-3) dimanche après-midi. L’ancien milieu de terrain du club devrait pourtant être reconduit jusqu’à la prochaine rencontre de United face à Chelsea le 31 octobre puisque le board mancunien hésite toujours entre Julian Nagelsmann et Eddie Howe selon les informations du Guardian .

3 millions de livres à débourser

Si Manchester United est vraiment motivé à s’attacher les services d’Eddie Howe, il va falloir débourser la coquette somme de 3 millions de livres sterling à Newcastle , étant donné qu’une clause reliant les Magpies au technicien anglais est encore en vigueur malgré le départ de Howe en juillet dernier.…

MB pour SOFOOT.com

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