Michael Carrick a un peu de rab à la tête de Manchester United
Ça passe Carrick-rac. L’entraîneur de Manchester United a vu sa position être particulièrement fragilisée après le nouveau naufrage des Red Devils à domicile face à Bournemouth (0-3) dimanche après-midi. L’ancien milieu de terrain du club devrait pourtant être reconduit jusqu’à la prochaine rencontre de United face à Chelsea le 31 octobre puisque le board mancunien hésite toujours entre Julian Nagelsmann et Eddie Howe selon les informations du Guardian .
3 millions de livres à débourser
Si Manchester United est vraiment motivé à s’attacher les services d’Eddie Howe, il va falloir débourser la coquette somme de 3 millions de livres sterling à Newcastle , étant donné qu’une clause reliant les Magpies au technicien anglais est encore en vigueur malgré le départ de Howe en juillet dernier.…
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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