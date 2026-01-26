 Aller au contenu principal
Une attaque meutrière sur un terrain de football au Mexique
information fournie par So Foot 26/01/2026 à 09:27

À moins de cinq mois de la Coupe du monde, un drame s’est produit sur un terrain de foot au Mexique. Selon les autorités locales, une attaque armée a fait au moins 11 morts et 12 blessés dans la nuit de dimanche à lundi dans l’État mexicain de Guanajuato , réputé comme l’un des plus violents du pays. C’est plus précisément dans la ville de Salamanca que ces faits se sont déroulés. Les responsables sont activement recherchés par les forces de l’ordre.

Des groupes criminels bien implantés

Plusieurs groupes criminels organisés se disputent à Guanajuato le trafic de drogue et le vol de carburant selon les analystes, et déjà plusieurs sacs contenant des restes humains avaient été trouvés à Salamanca samedi. Le gouvernement mexicain de Claudia Sheinbaum avait toutefois affirmé que le taux d’homicides dans le pays avait atteint en 2025 son niveau le plus bas depuis une décennie . Dans moins de cinq mois, la Coupe du monde de football (11 juin-19 juillet) aura lieu dans trois pays : les États-Unis, le Canada et le Mexique.…

TM pour SOFOOT.com

Sport
  • Des agents de la garde nationale mexicaine sur le site d'une attaque mortelle dans un stade de football à Salamanca, au Mexique, le 25 janvier 2026 ( AFP / Mario Armas )
