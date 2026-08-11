Une attaque des Houthis contre un petit cargo en mer Rouge a fait trois morts parmi l'équipage, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Informations complémentaires fournies par l'UKMTO et Ambrey)

Un petit cargo a été attaqué mardi dans le détroit de Bab el-Mandeb par les Houthis yéménites, proches de l'Iran, causant la mort de trois membres d'équipage, ont déclaré deux sources des garde-côtes yéménites et deux responsables militaires du gouvernement.

Si ces informations se confirment, les décès survenus à bord du Tihamah, battant pavillon tanzanien, seraient les premiers décès lors d’une attaque houthiste contre un navire depuis que le conflit au Moyen-Orient a été déclenché par les attaques américano-israéliennes contre l’Iran fin février.

Les Houthis, qui n’ont pas encore revendiqué cette attaque, ont déclaré le mois dernier un blocus naval contre l’Arabie saoudite en mer Rouge, en réponse à ce qu’ils ont qualifié de « siège saoudien ». Riyad nie avoir assiégé le Yémen.

UN NAVIRE TOUCHÉ PAR UN PROJECTILE INCONNU, SELON L'UKMTO

L’UK Maritime Trade Operations a indiqué avoir été informé qu’un cargo au large de la côte d’al-Mokha, au Yémen, avait été touché par un projectile non identifié, faisant des victimes.

La société britannique de sécurité maritime Ambrey a indiqué que le navire aurait été pris pour cible et endommagé par les Houthis, causant la mort de trois membres d’équipage, alors qu’il était au mouillage à 3,3 milles marins au nord-est de l’île de Perim, au Yémen.

Deux Pakistanais et un Indonésien ont été tués alors que le navire faisait route depuis Salalah, en Oman, via Djibouti, ont indiqué des sources yéménites. Après l’attaque, l’équipage a perdu le contrôle du navire et a été approché par les garde-côtes yéménites, ont-elles ajouté.

Les attaques contre des navires dans le détroit de Bab el-Mandeb ont accru l’incertitude pour les compagnies maritimes déjà mises à mal par la fermeture du détroit d’Ormuz.

Selon les données de Kpler, 32 navires en moyenne ont traversé le détroit de Bab el-Mandeb la semaine dernière. Avant le blocus, 50 navires en moyenne transitaient chaque jour par ce détroit.

Ambrey a précisé que le navire n’appartenait pas à l’Arabie saoudite et n’était pas exploité par ce pays au moment de l’attaque, ajoutant qu’il avait quitté al-Mokha samedi.

La société égyptienne que les données de LSEG désignent comme propriétaire et gestionnaire du Tihamah n’a pas répondu aux e-mails et aux appels téléphoniques sollicitant des commentaires.