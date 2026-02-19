Une attaque de l'EI dans l'est de la Syrie fait un mort

Le groupe Etat islamique a revendiqué jeudi la responsabilité d'une attaque dans laquelle un agent de sécurité du gouvernement syrien a été tué et un autre blessé.

Le groupe a déclaré par l'intermédiaire de son agence de communication Amaq qu'il avait mené cette attaque mercredi dans la ville de Raghib, dans la province de Deir ez-Zor.

Une source au sein des services de sécurité syriens a précisé que les deux agents visés étaient frères.

Il s'agit de la quatrième attaque contre les forces gouvernementales syriennes revendiquée par l'EI, après une embuscade dans le désert de Soueïda, dans le sud de la Syrie, au mois de mai, et deux attaques contre des patrouilles à Alep et Idlib en décembre. Le même mois, le groupe a aussi revendiqué un attentat à la bombe qui a fait huit morts dans une mosquée de Homs.

L'armée américaine a déclaré le 13 février avoir achevé le transfert de quelque 5.700 combattants de l'EI détenus dans des prisons syriennes vers l'Irak, après un accord entre les Forces démocratiques syriennes à majorité kurde et le gouvernement de Damas, qui a repris le contrôle à cette occasion du nord-est du pays.

La Syrie a intégré en décembre la coalition internationale contre l'EI, qui présente son président, Ahmed al Charaa, ancien dirigeant du groupe djihadiste rival Al Qaïda, comme son principal ennemi et l'a qualifié à plusieurs reprises d'"apostat".

Selon un rapport publié la semaine dernière par le Bureau des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme, Ahmed al Chaara et deux de ses principaux ministres ont été la cible de cinq tentatives d'assassinat de l'EI au cours de l'année écoulée.

