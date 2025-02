information fournie par So Foot • 14/02/2025 à 18:34

Une attaque d’abeilles interrompt un match amateur au Portugal

Des invitées surprise.

Dimanche dernier, dans la région de l’Alentejo, le derby local entre Cabrera et Santana do Campo au Portugal a été interrompu par une géante attaque d’abeilles. Première victime, un gardien de but prêt à tirer un coup franc depuis son camp, soudainement attaqué par cette armée sortie de l’essaim.…

TJ pour SOFOOT.com