Une association internationale de chercheurs accuse Israël de génocide à Gaza
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 12:48

Illustration du drapeau israélien

LA HAYE (Reuters) -La principale association internationale de spécialistes du génocide a adopté une résolution affirmant que les critères juridiques permettant de déterminer qu'Israël commet un génocide à Gaza sont remplis, a déclaré lundi son président.

"Les politiques et les actions d'Israël à Gaza répondent à la définition juridique du génocide telle qu'elle figure à l'article II de la Convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948)", dit la résolution soutenue par 86% des votants de l'Association internationale des chercheurs du génocide, qui compte 500 membres.

Le ministère israélien des Affaires étrangères n'a pas réagi dans l'immédiat.

Israël a catégoriquement nié dans le passé que ses actions dans la bande de Gaza constituent un génocide, et conteste actuellement une plainte pour génocide déposée devant la Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye.

Israël a lancé son offensive sur la bande de Gaza en octobre 2023, en représailles à l'attaque menée par le Hamas contre le territoire israélien depuis l'enclave palestinienne, qui a fait 1.200 morts et plus de 250 otages.

Depuis lors, l'offensive militaire d'Israël a tué 63.000 personnes à Gaza, endommagé ou détruit la plupart des bâtiments du territoire et contraint presque tous les habitants à fuir leur foyer au moins une fois.

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 définit le génocide comme des actes commis "dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel".

Les actes constitutifs de génocide comprennent le meurtre de membres du groupe, les atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ou le transfert forcé d'enfants vers d'autres groupes.

"Cette position scientifique prestigieuse renforce les preuves documentées et les faits présentés devant les tribunaux internationaux", a déclaré Ismaïl al-Thawabta, directeur du bureau de presse du Hamas à Gaza.

La résolution "impose à la communauté internationale l'obligation légale et morale de prendre des mesures urgentes pour mettre fin à ces crimes, protéger les civils et demander des comptes aux dirigeants de l'occupation", a-t-il ajouté.

La résolution de trois pages appelle Israël à "cesser immédiatement tous les actes qui constituent un génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à l'encontre des Palestiniens à Gaza, y compris les attaques délibérées et les meurtres de civils, y compris des enfants ; la famine ; la privation d'aide humanitaire, d'eau, de carburant et d'autres éléments essentiels à la survie de la population ; les violences sexuelles et reproductives ; et le déplacement forcé de la population".

La résolution stipule également que l'attaque du 7 octobre 2023 du Hamas contre Israël, qui a déclenché l'opération israélienne, constituait un "crime international".

"Il s'agit d'une déclaration définitive des experts dans le domaine des études sur le génocide, selon laquelle ce qui se passe actuellement à Gaza est un génocide", a déclaré à Reuters la présidente de l'association, Melanie O'Brien, professeure de droit international spécialisée dans le génocide à l'Université d'Australie-Occidentale,

L'association des spécialistes du génocide a adopté neuf résolutions reconnaissant des épisodes historiques ou en cours comme des génocides depuis sa création en 1994.

(Reportage Stephanie van den Berg, avec la contribution de Nidal al-Mughrabi ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

