Une annonce très maladroite pendant la conf' d'après-match de la RDC

L’intelligence émotionnelle, c’est pas pour tout le monde. Et à priori pas pour le dircom’ de la sélection de la république démocratique du Congo, éliminée ce mercredi par une tardive Angleterre (2-1), auteur d’un criant manque de tact en conférence de presse d’après-match. Alors que le sélectionneur Sébastien Desabre achevait tranquillement sa dernière conf’ du Mondial, après une perf’ plus qu’honorable de ses joueurs, une annonce assez lunaire a été prononcée.

Moment précisément choisi par le chargé de communication pour annoncer devant toute la salle de presse (et donc le monde entier)… la disparition du père de Sébastien Desabre . « Il n’y a plus de questions ? Merci. Nous annonçons que le coach a perdu son père. Sincères condoléances. » …

TJ pour SOFOOT.com