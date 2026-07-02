Pourquoi Lukaku n’a pas voulu tirer le penalty de la qualif ?

Pourquoi Lukaku n’a pas voulu tirer le penalty de la qualif ?

Romelu Lukaku a relancé la Belgique, mais il a préféré laisser quelqu’un d’autre finir le travail. Buteur à la 86 e minute contre le Sénégal, alors que les Diables rouges étaient menés 2-0, l’attaquant belge a laissé Youri Tielemans tirer le penalty de la qualification en toute fin de prolongation . Résultat : but, victoire 3-2 et Belgique en huitièmes.

Après la rencontre, Big Rom a expliqué son choix. « J’allais frapper, mais je traverse encore des moments difficiles mentalement et je préférais que Youri tire. Ce n’est pas moi qui compte, c’est l’équipe qui doit gagner », a-t-il confié à la RTBF.…

MJ pour SOFOOT.com