Pourquoi Lukaku n’a pas voulu tirer le penalty de la qualif ?
Romelu Lukaku a relancé la Belgique, mais il a préféré laisser quelqu’un d’autre finir le travail. Buteur à la 86 e minute contre le Sénégal, alors que les Diables rouges étaient menés 2-0, l’attaquant belge a laissé Youri Tielemans tirer le penalty de la qualification en toute fin de prolongation . Résultat : but, victoire 3-2 et Belgique en huitièmes.
Après la rencontre, Big Rom a expliqué son choix. « J’allais frapper, mais je traverse encore des moments difficiles mentalement et je préférais que Youri tire. Ce n’est pas moi qui compte, c’est l’équipe qui doit gagner », a-t-il confié à la RTBF.…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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