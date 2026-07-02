Pour Pape Thiaw, il n’y avait pas péno

Le Sénégal se plaint encore de l’arbitrage. Mais cette fois-ci, à défaut de quitter le terrain, Pape Thiaw s’est expliqué en conférence de presse. Battus par la Belgique en 16 es de finale de la Coupe du monde (2-3 a.p.) après avoir mené 2-0, les Lions de la Teranga ont vu leur tournoi s’arrêter sur un penalty de Youri Tielemans dans le temps additionnel de la prolongation. Une décision que le sélectionneur sénégalais n’a toujours pas avalée.

Après recours à la VAR, l’arbitre hondurien Said Martínez a sanctionné un contact de Lamine Camara sur Tielemans. « Quand l’arbitre siffle penalty, quand on a regardé, notre interprétation, pour nous, il n’y avait pas penalty », a lâché Pape Thiaw devant la presse.…

MJ pour SOFOOT.com