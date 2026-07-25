L'ancien club de Jermain Defoe se justifie après son licenciement
Voici venu le temps des explications. Quelques jours après l’annonce du départ précipité de Jermain Defoe, pourtant tout récemment nommé entraîneur du Woking FC , le club s’est justifié dans un long communiqué. Jody Brown, directeur du football de l’équipe de cinquième division, y explique comment la situation en est arrivée là. « Ces dernières semaines, des retours m’ont été transmis au sein du club, notamment de la part des joueurs, du personnel et d’autres services, concernant des inquiétudes croissantes » , détaille-t-il.
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