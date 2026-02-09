Une ancienne attraction de Ligue 1 signe en Israël
Dimanche soir, le club israélien de première division Maccabi Netanya a annoncé l’arrivée du milieu de terrain français Wylan Cyprien . Âgé de 31 ans, l’ancien Niçois arrive en provenance de Changchun Yatai , en Chine, où il avait signé en janvier 2025. Une expérience express et difficile, conclue par une relégation dès sa première saison en Chinese Super League . Dans sa publication Instagram, le club israélien n’a pas précisé la durée du contrat.
