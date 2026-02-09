 Aller au contenu principal
Jhon Durán poursuit sa course au Zénith
information fournie par So Foot 09/02/2026 à 16:01

Troisième club en un an. Ce lundi, le Zénith a officialisé la venue de l’attaquant colombien Jhon Durán . Le transfert du joueur de 22 ans vers la Russie était dans les tuyaux depuis quelques jours et a été confirmé par le club Saint-Pétersbourg. Appartenant encore à Al-Nassr, le Colombien à 77 millions d’euros voit donc son prêt à Fenerbahçe se terminer, et en chaîne sur un autre dans le pays blacklisté par les instances internationales. Ou comment se mettre à l’ombre.

JE pour SOFOOT.com

