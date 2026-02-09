 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

50 insultes non discriminatoires à utiliser sans problème au stade
information fournie par So Foot 09/02/2026 à 15:39

50 insultes non discriminatoires à utiliser sans problème au stade

50 insultes non discriminatoires à utiliser sans problème au stade

Les insultes discriminatoires fleurissent chaque week-end sur et autour des terrains, obligeant le corps arbitral et les différentes ligues à intervenir. Alors plutôt que de verser gratuitement dans l’homophobie, le sexisme, le racisme, le validisme, la grossophobie, la xénophonie, etc., voici un petit lexique pour exprimer son opposition sans franchir de ligne rouge.

« Amateur ! » , « Amatrice ! » : parce que personne ne devrait se réjouir d’avoir marqué un coup franc alors que son équipe est menée 9-0.

« Arioul ! » : les Kabyles comprendront.…

Par Mathieu Rollinger, avec la rédaction de So Foot pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jhon Durán poursuit sa course au Zénith
    Jhon Durán poursuit sa course au Zénith
    information fournie par So Foot 09.02.2026 16:01 

    Troisième club en un an. Ce lundi, le Zénith a officialisé la venue de l’attaquant colombien Jhon Durán . Le transfert du joueur de 22 ans vers la Russie était dans les tuyaux depuis quelques jours et a été confirmé par le club Saint-Pétersbourg. Appartenant encore ... Lire la suite

  • Les soucis capillaires de Frank Ilett amusent sans plus Michael Carrick
    Les soucis capillaires de Frank Ilett amusent sans plus Michael Carrick
    information fournie par So Foot 09.02.2026 15:41 

    Beaucoup se seraient arraché les cheveux, mais lui, il a fait tout le contraire. Franck Ilett, supporter de Manchester United , est devenu une icône pour beaucoup de fans des Red Devils . La raison ? Son défi capillaire lancé en 2024. Le jeune Anglais s’interdit ... Lire la suite

  • Les sordides assassinats qui éclaboussent la légende colombienne du cyclisme "Lucho" Herrera
    Les sordides assassinats qui éclaboussent la légende colombienne du cyclisme "Lucho" Herrera
    information fournie par AFP Video 09.02.2026 15:31 

    La légende colombienne du cyclisme Luis "Lucho" Herrera, qui fait la fierté de tout un pays, doit être entendu par la justice dans le cadre d'une sordide disparition de quatre paysans en 2002, durant la pire période du conflit colombien.

  • La chasse aux pin's, épreuve non-officielle des Jeux olympiques
    La chasse aux pin's, épreuve non-officielle des Jeux olympiques
    information fournie par AFP Video 09.02.2026 15:29 

    Les premiers attendent depuis près de trois heures. A quelques centaines de mètres de la cathédrale de Milan, 250 pin's sont distribués gratuitement, un événement qui attire les foules.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank