50 insultes non discriminatoires à utiliser sans problème au stade

Les insultes discriminatoires fleurissent chaque week-end sur et autour des terrains, obligeant le corps arbitral et les différentes ligues à intervenir. Alors plutôt que de verser gratuitement dans l’homophobie, le sexisme, le racisme, le validisme, la grossophobie, la xénophonie, etc., voici un petit lexique pour exprimer son opposition sans franchir de ligne rouge.

« Amateur ! » , « Amatrice ! » : parce que personne ne devrait se réjouir d’avoir marqué un coup franc alors que son équipe est menée 9-0.

« Arioul ! » : les Kabyles comprendront.…

Par Mathieu Rollinger, avec la rédaction de So Foot pour SOFOOT.com