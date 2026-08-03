Une alliance prête à tout pour renverser Infantino ?

Qui aurait parié qu’un jour l’UEFA ferait un jour partie des non-alignés ? C’est pourtant une tendance crédible si Gianni Infantino venait à être réélu à la tête de la FIFA en mars prochain, tout comme la rumeur qui s’ébruite selon laquelle une autre Coupe du monde pourrait être créée par les confédérations en opposition à la gestion de l’instance mondiale du foot . Une sorte de Super Ligue des sélections nationales, mais cette fois dans le camp du bien.

« Paralyser la FIFA »

Ce lundi, le Times rapporte qu’ une alliance se serait formée entre les opposants d’Infantino , à savoir l’UEFA, la Concacaf et l’AFC asiatique et que celle-ci aurait pour clair objectif de « paralyser la FIFA » pour renverser le Suisse . Cela pourrait aller jusqu’à la création de leurs propres compétitions internationales, et donc d’une Coupe du monde à part.…

TJ pour SOFOOT.com