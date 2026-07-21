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Une affaire privée impliquant Michael Olise fait causer en Allemagne
information fournie par So Foot 21/07/2026 à 12:52

Une affaire privée impliquant Michael Olise fait causer en Allemagne

Une affaire privée impliquant Michael Olise fait causer en Allemagne

Le site Bild a révélé ce mardi que Michael Olise est au coeur d’une guerre avec son ex-compagne au sujet d’une pension alimentaire . Pour la faire courte, le joueur du Bayern, possiblement sur le départ, aurait eu une relation avec la dénommée Fatima Zaunbrecher, qui aurait débouché sur la naissance d’une petite fille.

Selon le témoignage de son ex-compagne au site allemand, Olise aurait reconnu être le père de cet enfant mais refuserait de le rencontrer. Le clan du Français aurait alors proposé une pension alimentaire mensuelle à la femme, que celle-ci affirme n’avoir jamais reçu.…

ABS pour SOFOOT.com

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