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Un joueur a gagné plus d'abonnés que Vozinha pendant le Mondial
information fournie par So Foot 21/07/2026 à 17:20

Un joueur a gagné plus d'abonnés que Vozinha pendant le Mondial

Un joueur a gagné plus d'abonnés que Vozinha pendant le Mondial

À 2,7 millions près. Devenu une véritable icône de cette Coupe du monde 2026, Vozinha a vu sa cote de popularité littéralement exploser, notamment sur les réseaux sociaux. Les jours précédant le Mondial et ce fameux match nul face à l’Espagne (0-0), le gardien du Cap-Vert ne comptait que 30 000 abonnés sur son compte Instagram . Désormais, son compteur a explosé, avoisinant les 29 millions de followers . Mais ce n’est pas lui le grand gagnant numérique de l’aventure américaine.

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