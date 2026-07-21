Un joueur a gagné plus d'abonnés que Vozinha pendant le Mondial
À 2,7 millions près. Devenu une véritable icône de cette Coupe du monde 2026, Vozinha a vu sa cote de popularité littéralement exploser, notamment sur les réseaux sociaux. Les jours précédant le Mondial et ce fameux match nul face à l’Espagne (0-0), le gardien du Cap-Vert ne comptait que 30 000 abonnés sur son compte Instagram . Désormais, son compteur a explosé, avoisinant les 29 millions de followers . Mais ce n’est pas lui le grand gagnant numérique de l’aventure américaine.
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